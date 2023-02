Peter Klein: Bestätigt! Es gab im Aufzug einen Kuss

Nach den ständig wiederkehrenden Vorwürfen rund um die Affäre von Yvonne Woelke und Peter Klein, wird nun endlich Licht ins Dunkle gebracht. Was ging wirklich zwischen den Beiden im Hotel Versace? Jetzt rückt der Noch-Ehemann von Iris Klein endlich mit der Wahrheit heraus - der vermeintliche Kuss, der am Flughafen in einem Aufzug von einem Fan gefilmt wurde, sei wirklich echt gewesen! Das soll Peter nun gegenüber Iris zugegeben haben.