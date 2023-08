Iris Klein & Yvonne Woelke: Versöhnung! Jetzt sprechen sie sich aus

Auf Instagram wird Yvonne während einer Fragerunde von einem Fan gefragt, ob sie sich eine Versöhnung mit Iris Klein vorstellen könne. Daraufhin antwortet die 41-Jährige: "Vielleicht. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt." Das hört sich - im Gegensatz dazu, was beide Frauen in den letzten Monaten von sich gegeben haben - schon beinahe optimistisch! Ob die Yvonne und Iris ihr Kriegsbeil tatsächlich in Zukunft begraben können? Das bleibt abzuwarten...