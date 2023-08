Iris Klein: Nach der Trennung packt sie die ganze Wahrheit aus

Iris Klein verlor ihren Werbedeal mit "Hello Fresh". Der Kochbox-Lieferant beendete seine Zusammenarbeit mit der 56-Jährigen aufgrund von Aussagen, die ihr neuer Freund "Mister T" getätigt haben soll. So soll ihr neuer Freund angeblich mit der AfD sympathisieren. Für das Unternehmen ein absolutes No-Go: "Wir distanzieren uns klar von rassistischem und rechtem Gedankengut. Wir haben derzeit keine weiteren Kooperationen zum aktuellen Fall geplant und nehmen diesen zum Anlass, um unseren Prozess zur Auswahl von Influencerpartner:innen zu überprüfen", stellte "Hello Fresh" jetzt auf ihrem Instagram-Account klar.

Jetzt äußert sich Iris erstmals zu den Vorwürfen.