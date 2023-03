Iris Klein: Versöhnung mit Peter? Sie ist zurück in ihrer gemeinsamen Finca

Peter Klein wohnt aktuell allein in der Finca und passt auf die zwei gemeinsamen Hunde auf, da die Tiere in Iris' deutlich kleinerer Wohnung nicht glücklich werden würden, erklärt sie. Da er aber im Moment in Hamburg unterwegs ist, ist Iris zurück auf Mallorca, um nach den Hunden zu schauen, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt. Dabei habe sie gemerkt, dass sie die Vierbeiner sehr vermisse: "Jetzt überlege ich wieder, ob ich umziehe und mir ein Haus miete und dann die Hunde wieder abhole.", erzählt Iris.

Auch, wenn immer jemand da ist, der auf die Hunde aufpasst, möchte Iris ihre Hunde gern bei sich haben. In ihre gemeinsame Finca wird die 55-Jährige aber wohl nicht mehr ziehen können, da es immer noch "ein komisches Gefühl" sei, dort zu sein.

