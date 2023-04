Iris & Peter Klein: Wieder vereint! Damit hat keiner gerechnet

Seit Wochen liefern sich Iris und Peter Klein eine heftige Schlammschlacht. Nachdem er sie angeblich in Australien betrogen hat, vergeht kein Tag ohne neue Schlagzeilen. Immer wieder schoss Iris gegen ihren Ex-Mann und seine angebliche Geliebte Yvonne Woelke, während Peter immer wieder beteuerte, dass er nicht fremdgegangen ist. Dabei wurden die beiden gerade erst gemeinsam in einem Berliner Baumarkt gesichtet. Doch all das ist jetzt vergessen...