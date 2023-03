Peter Klein: Jetzt packt er über Yvonne Woelke aus!

Das Fremdgehdrama zwischen den Kleins und Yvonne Woelke beherrscht seit Wochen die Schlagzeilen. Angeblich hat er Iris mit Yvonne in Australien betrogen. Wenig später gab Peter zu, dass er sich in die Schauspielerin verliebt hat, gelaufen sei zwischen den beiden aber nichts. Worte, die Iris ihrem Mann nicht abkaufte. Die beiden trennten sich. Es folgte eine mediale Schlammschlacht. War das Ganze etwa geplant, um in die Medien zu kommen?