Isabel Edvardsson: Hurra, das Baby ist da

Es ist das ganz große Glück für Isabel Edvardsson und ihren Mann Marcus Weiss. Sie haben ihr zweites Kind bekommen. Auf Instagram postet die Blondine ein Foto, auf dem man das kleine Händchen des Babys sieht. Und die 38-Jährige platzt vor Stolz!

"Ein Wunder. Das absolut größte Glück auf Erden. Unser kleiner Prinz ist jetzt da.... wir sind überglücklich und so dankbar! Seit ein paar Tagen hat er nun unser Welt noch schöner gemacht. Wir genießen jetzt die Zeit zu Viert.... zu Viert! Wahnsinn! Ich kann es kaum glauben und liebe ihn so so so sehr.....", schreibt Isabel ganz verliebt zu dem Schnappschuss.