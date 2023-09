Jamie Christopher: Der "Harry Potter"-Star stirbt mit 52 Jahren!

Kevin Feige, Präsident der Marvel-Studios, und Produzent Louis D'Esposito veröffentlichten bereits ein rührendes Statement. "Wir sind unglaublich traurig über Jamies Tod. Er war seit über einem Jahrzehnt Teil des Marvel-Teams und hat an Filmen wie 'Guardians of the Galaxy', 'Avengers: Age of Ultron', 'Black Widow' und weiteren mitgewirkt." Hinter den Kulissen war Jamie von seinen Kollegen angesehen und geschätzt. "Mit seiner ruhigen Art hinter der Kamera war er ein wunderbares, unterstützendes Crew-Mitglied am Set."