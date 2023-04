Jan Josef Liefers: Aus und vorbei! Es ist Schluss

Am Ende löste sich das Rätsel bereits auf. Das coole Känguru bekam am wenigsten Stimmen und musste seine Maske ablegen. Die Zuschauer und das Rateteam staunten nicht schlecht, als plötzlich "Tatort"-Kommissar Jan Josef Liefers auf der Bühne stand. Bereuen tut er seine Teilnahme trotz des frühen Ausscheidens jedoch nicht. "Das ist das absolut Verrückteste, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Und ich habe schon viel Verrücktes gemacht", schwärmte er kurz nach der Verkündung. Mal sehen, welcher Promi als nächstes seine Identität enthüllen muss...

