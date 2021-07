Jan Josef Liefers: Ehekrise - Flieht er vor seiner Frau?

Jetzt das: Der "Tatort"-Professor hat ein extremes Hobby. Das kann für seine Ehe kaum gut sein! Hunderte Kilometer fuhr er auf dem Fahrrad die Tour-de-France-Strecke entlang. Der TV-Star hatte dabei einen schlimmen Unfall. Das Ergebnis: ein aufgeschlagenes, blutiges Knie. Im Ziel angekommen, musste er seine Verletzung verarzten – Anna war nicht an seiner Seite, um ihn zu trösten.

Erst das Treffen mit einer anderen Frau, jetzt das zeitraubende Hobby – was ist los in der Ehe Liefers/Loos? "Wir teilen und leben den Alltag, stoßen manchmal an unsere Belastungsgrenzen", sagte die Schauspielerin einmal laut "Das Neue". Sind die beiden womöglich gerade an so einem Punkt angekommen? Immerhin kennen sie sich bereits seit 1999, sind seit 2004 verheiratet.

Gut möglich also, dass sie nach knapp 17 Jahren Ehe etwas Abstand zueinander brauchen. Ein gemeinsames Foto des Paares, das Anna kürzlich im Internet postete, wirkt da wie eine Ermahnung. Nach dem Motto: "Hey, ich bin auch noch da."