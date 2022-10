Jan Josef Liefers & Anna Loos: Doppelleben! Jetzt redet er über seine zweite Ehe

"Mit dem Tatort bin ich länger verheiratet als mit meiner Frau", erklärte Jan Josef Liefers (58) jetzt in einem Interview zum 20. Tatort-Jubiläum. Er und sein Kollege Axel Prahl (62) alias Frank Thiel sind die beliebtesten Darsteller der Krimireihe. Am 19. November ermitteln die beiden in Münster bereits in ihrem 42. Fall. ("Ein Freund, ein guter Freund", 20.15 Uhr im Ersten). Der 43., "MagicMom", wurde vor Kurzem abgedreht. Doch wird es die letzte Aufzeichnung gewesen sein?

