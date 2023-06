Jan Köppen: Nach kurzer Zeit! Der Moderator wird wieder ersetzt

In den nächsten drei Ausgaben von "Take me out XXL" wird Chris Tall durchs Programm führen. Denn was damals eine Notlösung war, scheint für RTL auch so gut zu funktionieren.

Doch keine Angst, auf Jan Köppen müssen die Fans in Zukunft nicht verzichten. Komplett übernehmen wird Chris das Format nicht. Wie DWDL berichtet, werden die wöchentlichen Sendungen weiterhin von dem "Dschungelcamp"-Moderator übernommen. Und auch so bleibt das beliebte RTL-Gesicht dem Sender treu. So steht er nicht nur weiterhin für den Dschungel vor der Kamera, sondern auch für die Sendungen "Ninja Warrior" und "Top Dog".

