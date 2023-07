Jan Ullrich: Krasse Kokain-Beichte!

Der Trailer verspricht bereits, wie offen Jan Ullrich in der Doku mit seinem Alkohol- und Drogenmissbrauch umgehen wird. "Ich hab' Kokain in Massen genommen. Ich hab' Whisky wie Wasser getrunken. Bis kurz vor Exitus.", beichtet der Sportler zum Beispiel. Damals lebte Jan auf Mallorca, musste sogar in den Knast, nachdem er sich mit Schauspieler Til Schweiger stritt.

Doch auf einige Freunde konnte sich der 49-Jährige zum Glück verlassen: Unter anderem Ex-Rivale Lance Armstrong retteten Jan im letzten Moment quasi das Leben. "Ich bin dem Tod mal wieder entronnen.", sagte er 2021, nachdem er noch einen Rückfall erlitt.

Mittlerweile hat es Jan durch einen Entzug und Therapie geschafft, wieder ein normales Leben führen zu können. So veranstaltet er seit 2022 in Frankreich die sogenannte "Re:Tour", bei der man eine mehrtägige Tour mit ihm zusammen buchen kann. Auch privat läuft es wieder richtig gut für den Rad-Profi: Gemeinsam mit seiner Freundin Elizabeth lebt er in Merdingen in Baden-Württemberg.