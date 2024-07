Jana Ina & Giovanni Zarrella: Zwillings-Alarm! "Wie Hanni & Nanni"

Auf Instagram postet Jana Ina Zarrella immer wieder Einblicke in ihr Leben. So auch jetzt, als sie für eine Kooperation mit ihrem Mann Giovanni in Düsseldorf ist. Doch mit diesem Anblick hatten ihre Fans wohl nicht gerechnet – genauso wenig, wie die Moderatorin scheinbar selbst: In ihrer Story postete sie nun ein lustiges Video, in dem sie ihr Outfit präsentiert. Der Clou? Auch Giovanni taucht wenig später im genau gleichen Look auf. Jana Ina berichtet lachend: "Leute, schaut mich an, wie ich heute angezogen bin, ihr seht meinen Look. Jemand fand meinen Look so toll – wir sind wie Hanni und Nanni heute unterwegs."