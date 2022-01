Jana Ina Zarrella: Es ist besiegelt! Sie geht zurück nach Brasilien

Für Jana Ina schon "fast ein komisches Gefühl", da es bereits so lange her ist. Besonders weil der Anlass ihres letzten Besuches kein Schöner war. Ihren letzten Flug in die Heimat trat sie an, weil ihr Vater einen Tag zuvor gestorben war. Natürlich ist es dann ein komisches Gefühl jetzt nach 2 Jahren erstmals wieder im Flieger zu sitzen. Doch diesmal hat die zweifach Mama ja einen Grund zur Freude - sie wird endlich wieder mit ihrer brasilianischen Familie vereint sein. Da überwiegt gewiss die Vorfreude auf das was kommt.

Was wohl ihr Mann Giovanni Zarrella zu dieser Entscheidung seiner Frau sagt? Er ist immer hin selbst sehr beschäftigt. Mehr dazu im Video: