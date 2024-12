Jana Ina Zarrella: Jetzt packt sie über Laura Wontorra aus! "Tut mir leid für sie"

Jana Ina Zarrella (47) ist seit Jahren aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Die Moderatorin führte neben "Love Island" und "Curvy Supermodel" schon durch so einige Shows. Aktuell übt sie sich jedoch in einer neuen Rolle – während Kollegin Laura Wontorra (35) die Moderation übernimmt, ist Jana Ina seit 2022 als Jurorin bei "Grill den Henssler" im Einsatz. So denkt Jana Ina über diese Rollenverteilung und ihre "Grill den Henssler"-Kollegin.