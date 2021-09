Jana Ina Zarrella: Pikante Nackt-Beichte!

Nackt-Schock in Deutschland

Es sollte beantwortet werden, warum einige britische Reiseführer vor einem Saunabesuch in Deutschland warnen. Getippt wurde von allen auf "nackte Menschen". Und dabei kommen bei Jana Ina Zarrella plötzlich Erinnerungen hoch! "Das war mein größter Schock, als ich hierhergekommen bin. Dass alle nackt sind in der Sauna! In Brasilien: No chance. Das hat mich geprägt, sagen wir so", erklärt sie.

Bei der Wahl zur Miss Continental 1998 ereignete sich das "Drama": "Wir hatten einen Auftritt in einer großen Badewelt. Und wir Models aus der ganzen Welt gehen ein bisschen spazieren und in die Sauna rein, und ich habe einen Schock bekommen. Ich stand da so: What?"

In Brasilien würde man so etwas laut Jana Ina übrigens nicht sehen! "Das ist ein Mythos. Wir Brasilianer gehen nicht nackt zum Strand. In Brasilien ist das verboten. Ich würde auch niemals oberkörperfrei zum Strand gehen", so die Ehefrau von Giovanni Zarrella. "In Brasilien: Bitte geht nicht nackt, sonst kommt die Polizei. Aber ihr könnt die Polizei bestechen..."