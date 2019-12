Jana Ina Zarrella: Ungeschminkt! Sie zeigt sich komplett ohne Make-up

Wow! Dass Jana Ina Zarella gestern bereits 43 Jahre alt geworden ist, sieht man ihr wirklich nicht an. Jetzt überrascht sie ihre Fans mit einem ungeschminkten Selfie...

Jana Ina Zarella: "Es geht nicht darum, wieviele Falten oder graue Haare man bekommen hat"

Passend zu ihrem Ehrentag zeigt sich Jana Ina komplett ohne Make-up auf . In Jogginghose und Shirt strahlt sie in die Kamera. Ihre Haare hat sie locker hinters Ohr geklemmt. Mit dem Bild will die 43-Jährige ein Statement setzen. "Plötzlich 43! Es geht nicht darum, wie viele Falten oder graue Haare man bekommen hat. Es geht darum, wie glücklich und erfüllt man ist und dass man sich mit Stolz zeigen kann, wie man wirklich ist", schreibt sie. "Ich habe gesunde Kinder, eine liebevolle Familie, die Liebe meines Lebens geheiratet, tolle Freunde, bin gesund und darf das machen, was ich liebe. Was will ich mehr? Auf viele weitere Jahre! Ich liebe dieses Leben!" Was für wahre Worte!

Die Fans sind hin und weg von der ungeschminkten Jana Ina. "Du siehst wundervoll aus", " " und "Bleib so wie du bist und behalte dein schönes Lächeln", lauten nur einige der vielen Kommentare unter dem Post.

Seit 14 Jahren sind Jana Ina und Mann mittlerweile verheiratet. Im Video erfahrt ihr ihr Liebes-Geheimnis: