Jana Pallaske: Schlimme Beichte! Sie wurde fast vergewaltigt

"Und so war dieses Erlebnis, so schrecklich es initial war, am Ende für mich eine Segnung, eine Initiation – wie ein Test, den ich bestehen durfte, um in ein neues Kapitel meines Lebens zu treten – und daher trage ich nun den Namen Jana Urkraft", erklärt sie weiter.

Vor dem Einzug in das Dschungelcamp kündigte Jana Pallaske bereits an, von einem schweren Schicksalsschlag sprechen zu wollen. Das bekommen die Zuschauer wohl in den nächsten Tagen noch zu sehen.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" läuft jeden Tag um 22:15 auf RTL.

