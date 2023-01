Jana Pallaske und Freund Sascha Girndt: So läuft ihre offene Beziehung

Foto: Jolina Mennen und Mann Florian: Ihre ungewöhnliche Liebesgeschichte Jolina Mennen, bekannt als Transgender-YouTuberin, führt mit ihrem Mann Florian eine ganz besondere Beziehung. Seit 2013 sind die beiden verheiratet, doch lernte Florian seine Frau zunächst ganz anders kennen. Die Lovestory des YouTube-Couples Bereits seit über 10 Jahren sind Jolina Mennen (30) und ihr Mann Florian (30) ein Paar. Doch zu Beginn ihrer Beziehung lernten sich die beiden YouTuber als homosexuelles Paar kennen. Zum damaligen Zeitpunkt hieß Jolina nämlich noch Julian. 2013 heirateten sie und ganz im Sinne eines Bräutigams trug Jolina einen Anzug. Im Laufe der Jahre merkte Jolina aber immer mehr, dass sie sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren kann, mit dem sie geboren wurde und bekannte sich zur Transsexualität. Sie beschloss sich geschlechtsangleichenden Operationen zu unterziehen, um sich endlich wieder in ihrer Haut wohlfühlen zu können. Ihr Mann Florian begleitete sie liebevoll und bedingungslos beim ganzen Prozess. Es wird noch einmal geheiratet, aber dieses Mal im Prinzessinnenkleid Trotz ihrer Hochzeit im Jahr 2013 war da trotzdem noch der Wunsch, sich einmal in Weiß das Ja-Wort zu geben. Nach Jolinas Operationen wollte sie vor ihren Mann im schönen Brautkleid nochmal heiraten. Am siebten Jahrestag fiel Florian ein zweites Mal vor seiner Jolina auf die Knie und machte ihr erneut einen Antrag. 2019 fand dann die große Traumhochzeit unter freiem Himmel statt, mit vielen befreundeten Influencern, im langersehnten Brautkleid mit Schleier. Um das Glück des Paares zu vollenden, wünschen sich beide sehnlichst gemeinsame Kinder. Jolina kann jedoch nicht schwanger werden, da sie als biologischer Mann geboren wurde. Aber das Paar könne sich auch vorstellen, einen anderen Weg einzuschlagen und beispielsweise ein Kind zu adoptieren.