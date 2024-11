Janina Reimann: Neue Geschäftsidee! "Wollen Geld machen"

Seit geraumer Zeit versucht sich Janina Reimann bereits als Podcasterin. Zusammen mit ihrer Freundin Patricia Thumann nimmt sie seit knapp einem Jahr wöchentlich eine neue Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Unter Uns Moms" auf. Darin berichten die beiden Mütter aus ihrem Leben in den USA und finden immer wieder neue Themen rund ums Familienleben und die kulturellen Unterschiede zu Deutschland. "Janina und Patricia teilen ihre Erfahrungen als Mütter und Frauen, die in einer fremden Kultur ein neues Zuhause gefunden haben", heißt es in der Podcast-Beschreibung auf RTL+ und genau das liefern die beiden ausgewanderten Vollblut-Mütter in ihrem Podcast auch.

In der aktuellen Folge "Wir sind die Burnetts", kommt das neue Geschäftsmodell der Reimanns-Tochter ebenfalls zur Sprache. Janina verrät, welche Pläne sie mit dem Podcast in Zukunft hat – und zwar Geld verdienen! "Wir haben das just for fun angefangen. [...] Jetzt ist es noch ein Hobby", muss die Zweifach-Mama zugeben. Dennoch gibt sie sich zuversichtlich: "Wir hoffen mal, dass sich da noch bisschen mehr draus entwickelt und wir vielleicht damit auch ein bisschen Geld machen können."

Wer weiß, vielleicht stellt sich die neue Serie "Wir sind die Burnetts" ja als echten Podcast-Push heraus. Eines ist jedoch jetzt schon klar, wer noch privatere Einblicke in das Leben der Reimanns-Tochter erhaschen will, bekommt diese nirgends schneller als wöchentlich bei "Unter Uns Moms".

