Janina Youssefian: Intime Beichte vor dem Dschungelcamp!

In der "Bild"-Zeitung hat Janina Youssefian noch ganz andere Details ausgeplaudert. So hat sie beispielsweise riesige Angst vor einigen Tieren. "Am meisten vor Schlangen und diesen Würmern, die die Füße hochkrabbeln", sagt Janina Youssefian dem Blatt. Sex würde für sie in der Show nicht in Frage kommen: "Auf keinen Fall. Mit wem auch bitte? Mit Harald? Mit mir selbst vielleicht …" Heiße Szenen wird es also im Cap nicht geben, aber vielleicht zeigt sie sich dennoch freizügig...

