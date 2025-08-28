"Also über dich steht ja so viel Sch… in der Zeitung, muss ich sagen!", schimpft Tom offen, während Bruder Bill sich das Lachen kaum verkneifen kann. Der Ehemann von Heidi Klum ist alles andere als begeistert davon, immer wieder unfreiwillig in die Gerüchteküche hineingezogen zu werden: "Wenn ich meinen Namen google … das trau ich mich schon gar nicht mehr, ich werde da ja mit reingezogen!"