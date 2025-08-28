Jannik Kontalis: Bills Freundin zeigt eindeutiges Foto – Jetzt wird alles klar!
Erst Schlagerstar Marc Eggers, dann Reality-TV-Star Jannik Kontalis. Sein Bruder Tom? Der ist genervt und hat langsam die Nase voll von Bills Liebesgeschichten …
Bill Kaulitz und Tom Kaulitz bei der Premiere von Kaulitz & Kaulitz (Netflix) am 21.06.2024 in Berlin.
© Imago/APress
Bill Kaulitz (35) liebt es, im Rampenlicht zu stehen – und vermischt auch mal gerne Privatleben mit Karriere. Seinem Zwillingsbruder Tom gefällt das allerdings überhaupt nicht ... Doch wie echt ist Bills neuer Flirt wirklich?
Jannik und Bill – nur ein leichter Flirt oder läuft da mehr?
Dass Jannik Kontalis (29) und Bill Kaulitz in Kontakt stehen, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Ein gemeinsames Foto aus einem Club sorgte für mächtig Aufregung! Aber was steckt dahinter? Haben die beiden als Freunde einfach nur Spaß oder liegt mehr als das in der Luft? Die Gerüchteküche brodelt ordentlich, doch Bill nimmt kein Blatt vor dem Mund und verriet in einem Interview mit RTL, dass sich der Reality-TV-Star und er aktuell "kennenlernen".
Jetzt bestätigte eine Story von Bills bester Freundin Sara Alviti, dass Jannik Kontalis bei der Bills großer angekündigter Partysause dabei ist! Sie postet ein gemeinsames Bild von Jannik und Bill, die voller Freude im Pool zu sehen sind!
Tom Kaulitz kann Liebes-Schlagzeilen nicht mehr sehen!
Drama bei den Kaulitz-Zwillingen? Während Bill Kaulitz die wilden Gerüchte um seine Person mit Humor nimmt, platzt Bruder Tom nun der Kragen! In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" macht der 35-Jährige seinem Ärger über die Schlagzeilen in der Presse Luft – und das in aller Deutlichkeit!
"Also über dich steht ja so viel Sch… in der Zeitung, muss ich sagen!", schimpft Tom offen, während Bruder Bill sich das Lachen kaum verkneifen kann. Der Ehemann von Heidi Klum ist alles andere als begeistert davon, immer wieder unfreiwillig in die Gerüchteküche hineingezogen zu werden: "Wenn ich meinen Namen google … das trau ich mich schon gar nicht mehr, ich werde da ja mit reingezogen!"
Tom Kaulitz genervt von Reality-TV-Gerüchten: "Ich möchte da bitte wieder raus!"
Jetzt reicht's Tom Kaulitz endgültig! Grund für seinen Frust: Die mediale Aufmerksamkeit rund um Bruder Bill Kaulitz und dessen neue Bekanntschaft Jannik Kontalis, bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten wie "Prominent getrennt" (RTL+).
"Man rutscht da bei der Berichterstattung in eine Richtung ab, die mir nicht mehr gefällt. Also, ich möchte da bitte wieder raus!", stellt Tom ernst fest – auch wenn er im nächsten Moment selbst lachen muss. Doch der 35-Jährige meint es durchaus ernst: Er will nicht länger Teil der Reality-Schlagzeilen sein.
"Mir werden jetzt schon TikToks angezeigt, in denen es um Bill und irgendeinen Typen geht, von dem ich in meinem Leben noch nie gehört habe!", zeigt sich Tom völlig fassungslos. Und weiter: "Das findet in einer Welt statt, ich möchte da bitte meinen Familiennamen nicht in den Dreck gezogen wissen."
Während Tom sich über den Reality-TV-Trubel aufregt, bleibt Bill Kaulitz cool wie eh und je. Sein einziger Kommentar: "Du sollst nicht schon wieder so garstig sein!" – und das war's dann auch von ihm zum Thema. Ob ihm die Gerüchte einfach egal sind?
Wie viel Klatsch und Tratsch erträgt die Familie Kaulitz noch?
Mit ihren privaten Einblicken begeistern die Kaulitz-Zwillinge seit Monaten Fans und Medien. Doch Toms Reaktion zeigt: Nicht jede Form von Aufmerksamkeit ist willkommen. Vor allem, wenn plötzlich Namen und Formate auftauchen, die eher an Trash-TV erinnern als an Musik oder Stil – das ist nicht die Welt, in der sich Tom Kaulitz wohlfühlt.
Wir bleiben gespannt, ob aus dem Reality-TV-Star und dem Tokio-Hotel-Sänger mehr wird!