Tom Kaulitz: Wegen Beziehung! Jetzt platzt ihm der Kragen
Tom Kaulitz hat endgültig genug! In seinem Podcast macht der Tokio-Hotel-Star deutlich, wie sehr ihn Schlagzeilen über seine Ehe mit Heidi Klum nerven.
Tom Kaulitz hat genug.
Schon seit Jahren stehen Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (35) unter genauer Beobachtung der Öffentlichkeit. Vor allem der Altersunterschied von 17 Jahren sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Doch jetzt hat der Musiker seinem Ärger Luft gemacht.
Tom Kaulitz wütet über "Daily Mail"-Artikel
Anlass für seinen Ausbruch war eine Schlagzeile der britischen Boulevardzeitung "Daily Mail". Dort wurde Heidi Klum anlässlich ihres Hochzeitstages mit einem "Toyboy-Ehemann" gefeiert. Für Tom Kaulitz ein echter Affront. In der aktuellen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" schimpfte er: "Das ist doch eine Frechheit, oder nicht? Das sagt man doch nicht!"
Besonders irritierte ihn der Kontext. Schließlich feierten Heidi und er gerade ihren sechsten Hochzeitstag. "Boy Toy würde man ja höchstens mal sagen, wenn man irgendwie nur einen Fling miteinander hat. Aber wir sind verheiratet!", stellte Tom klar.
Sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz sprang ihm sofort zur Seite: "Also, über Boy Toy seid ihr ja wohl schon lange hinaus."
"Das ist doch lächerlich"
Noch mehr als der Begriff selbst rege Tom auf, dass immer wieder auf das Alter von ihm und seiner Frau hingewiesen wird. "Und dann ist da auch dieses Age Shaming! Ist das noch okay? Warum darf man das denn immer noch so machen, immer dieses 'Fifty-Two' dahinterzuschreiben und bei mir dieses 'Thirty-Five'?", fragte er.
Tom machte deutlich, dass er den ständigen Fokus auf den Altersunterschied nicht nachvollziehen kann: "Für sein Alter kann man nun mal so gar nichts. Das ist doch überhaupt nicht cool!" Auch Bill sieht darin ein gesellschaftliches Problem: "Wenn man sich einen jüngeren Mann nimmt oder eine jüngere Frau, wird das immer belächelt. Das ist mittlerweile wieder en vogue."
Tom Kaulitz ärgerte sich weiter: "Sagen wir mal in 20 Jahren – wird da dieses Altersthema immer noch ein Thema sein? Ich werde nie aufholen, das wird ja immer gleich bleiben. (…) Das ist doch lächerlich."
Heidi und Tom sind seit sieben Jahren ein Paar
Kennengelernt haben sich Model und Musiker 2018, damals war Heidi 44 Jahre alt, Tom 28. Schon ein Jahr später gaben sich die beiden auf einer Jacht vor Capri das Jawort – für Heidi war es die dritte Ehe. Heute zeigt das Paar regelmäßig auf Instagram oder in der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz", wie glücklich und verliebt sie sind.
Trotzdem scheint es manchen Medien schwerzufallen, ihre Liebe ernst zu nehmen. Für Tom ist aber klar: Seine Ehe mit Heidi ist ein Glücksfall. Oder, wie er selbst sagt: "ein Lottogewinn".
