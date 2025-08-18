Nach Flirt-Aufnahmen mit Jannik Kontalis: Hat sich Bill Kaulitz hier schon verplappert?
Ein Video, auf dem sich Bill Kaulitz und Reality-TV-Star Jannik Kontalis näherkommen, sorgt jetzt für jede Menge Gesprächsstoff.
Bill Kaulitz schwärmte schon früh von Jannik Kontalis.
© IMAGO / Eventpress/ Future Image
Mit dieser Kombination hat mit Sicherheit keiner gerechnet! Am Wochenende feierte Tokio Hotel 20 Jahre ihres Hits "Durch den Monsun" mit einem großen Konzert inklusive Aftershow-Party in Berlin. Und dabei sind Aufnahmen entstanden, die Bill Kaulitz (35) innig mit niemand Geringerem als "Prominent getrennt"-Star Jannik Kontalis (29) zeigt.
Bill Kaulitz und Jannik Kontalis kommen sich näher
In dem Video, das unter anderem der Story von Reality-TV-Star Jona Steinig auftaucht war, sieht man Bill und Jannik in einer Ecke sitzen. Während der Sänger einen Arm um den Influencer gelegt hat, ruht dessen Hand auf Bills Oberschenkel. Innige Momente, die natürlich die Frage aufwerfen: Was geht da bei den beiden?
Im Netz jedenfalls laufen Fans wie Reality-TV-Kollegen Sturm. Einige, darunter Kevin "Flocke" Platzer, sind sich sicher, dass Jannik Bill nur für die Aufmerksamkeit ausnutze. "Erst die Tochter der Ex für Geld verkaufen, dann noch bisexuell für Fame werden. Reality ist so peinlich geworden", wetterte er in seiner Instagram-Story.
Und auch Jona, der den Clip hochgeladen hat, zweifelt ehrenhafte Absichten bei Jannik, der eigentlich derzeit mit seiner Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters in Mönchengladbach beschäftigt sein sollte, an. "Ich sag mal so: Das war zu hundert Prozent berechnend. Sonst hätten die sich nie so öffentlich in der Menge gezeigt", betonte er bei Instagram.
Hat Bill Kaulitz hier schon von Jannik gesprochen?
Während Bill und Jannik zu den pikanten Aufnahmen bisher schweigen, hat sich der Musiker vor einigen Wochen noch deutlich offener zum Thema Dating geäußert und womöglich sogar den Flirt mit dem Ex von Yeliz Koc (31) angeteasert. In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verkündete er kürzlich: "Wenn das mit dem einen was wird, das wird eine Schlagzeile." Es handele sich nämlich um jemanden, den viele Leute kennen.
Hinzukommt, dass Bill bereits in der Vergangenheit von Jannik geschwärmt hat. In einer Podcast-Folge sprach der Sänger über "Prominent getrennt" und betonte, dass Jannik einfach "ganz süß" und ein Typ mit "Anstand" sei, der "das da drin auch am allerbesten" mache. Was wirklich zwischen den beiden läuft, erfahren die Fans aber bestimmt noch früh genug.