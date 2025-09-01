Jannik Kontalis & Giuliano: Falsches Liebesspiel mit Bill Kaulitz? Das weiß Ariel!
Ariel und Giuliano sorgten in „Prominent getrennt“ schon für Schlagzeilen – doch jetzt folgt die Mega-Enthüllung: Laut Ariel sollen Jannik und Giuliano mit Bill noch Größeres planen, und das Ganze sei angeblich "nicht nur freundschaftlich".
Bill Kaulitz liebt eine gute Party – am liebsten, wenn sie knapp bekleidet im Pool steigt. Neulich sogar mit Jannik Kontalis an seiner Seite!
© ddp socialmediaservice
Die Trash-TV-Welt steht Kopf! Zuerst wurde von einem heißen Flirt zwischen Jannik Kontalis und Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz in einem Berliner Club berichtet, kurz darauf tauchten Bilder von einer wilden Poolparty in Los Angeles auf. Bill selbst erklärte im RTL-Interview nur knapp: "Wir lernen uns kennen." Später legte er in seinem Podcast nach und witzelte, dass er jetzt die "First Lady von Mönchengladbach“" sei – eine Anspielung auf Janniks Bürgermeister-Kandidatur. Während viele Fans da noch von einer echten Romanze schwärmten, wurde kurz darauf ein ganz anderer Verdacht laut: Ariel , die Ex von Giuliano, behauptete in ihrer Insta-Story, dass es in Wahrheit gar nicht um Bill gehe, sondern das alles ein gemeiner Plan wäre ...
Ariel packt aus: Nicht Bill, sondern Giuliano?
In ihrer Story ließ Ariel die Bombe platzen! Dort wurde behauptet, dass Bill nur als Ablenkung diene – während die wahre Nähe zwischen Jannik und Giuliano bestehen solle. Wörtlich hieß es: "Bill ist nur für Aufmerksamkeit gut. In Wahrheit planen Jannik und Giuliano etwas zusammen – und das nicht nur freundschaftlich."
Damit nicht genug: Gleichzeitig wurde Giuliano vorgeworfen, sich seit der Zeit mit Jannik kaum noch um seine Tochter zu kümmern. Statt Familienpflichten standen angeblich Luxus-Trips nach L.A. auf dem Plan.
Doch auch Jannik und Giuliano reagierten – und zwar mit einem Instagram-Video! In dem Clip performten die beiden einen Song mit den Zeilen: "Irgendwann im Leben kommt ein Mensch, der anders ist als alles, was du so kennst." Viele Fans sahen darin eine klare Anspielung. Ob es wirklich ein Statement war oder nur Spaß, blieb offen ...
Alles nur für den Fame? Jannik bricht sein Schweigen
Während im Netz plötzlich über eine mögliche Dreiecks-Story spekuliert wird, zeigt sich Jannik auf Social Media erstaunlich locker und sieht es nicht für nötig, dazu erneut Stellung zu nehmen. Denn bereits am 1. Juli veröffentlichte er ein ironisches Video, in dem er sich selbst als angeblichen Betrüger, der Frauen nur ausnutze, darstellte – ein Clip aus einer Penny-Werbung, mit dem er die Gerüchte augenzwinkernd konterte. Auch im Umfeld von Bill war er nach wie vor präsent: In einem Babynamen-Video von Candy am 30. Juli, einer engen Freundin des Tokio-Hotel-Sängers, tauchte Jannik wieder ein mal Arm in Arm auf. Ein Versteckspiel gibt es also nicht – stattdessen nimmt er die Aufmerksamkeit mit Humor.
Doch im RTL-Interview schlug Jannik ernstere Töne an. Vor allem der Vorwurf, er sei nur auf Fame aus, nervte ihn gewaltig: "Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll", erklärte er frustriert. Er betonte, sein Leben nicht mehr verstecken zu wollen. Nach seiner Zeit bei "Make Love, Fake Love" habe er fast sieben Monate untertauchen müssen – ein Erlebnis, das er nicht wiederholen wolle. "Scheiß drauf! Wen juckt’s? Wir sind Menschen, wir können machen, was wir wollen." Genau deshalb hätten er und Bill sich auch in Berlin nicht aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Besonders wütend machte ihn allerdings, dass im Netz sogar gefälschte Kussfotos kursierten. Diese seien "respektlos", da man keinerlei Beweise für mehr gesehen habe: "Man hat uns ja nur feiern gesehen", stellte er klar. Auch Bill selbst blieb gelassen und erklärte bei RTL, dass er und Jannik sich einfach kennenlernen würden – und verteidigte ihn zugleich gegen Kritiker: "Die kennen den Jannik doch auch gar nicht. Die sollen die Leute doch mal leben lassen."
Liebesdrama à la Reality-TV
Eins ist jedenfalls klar: Fans lieben das Liebesgeheimnis rund um Jannik Kontalis und Bill Kaulitz – und mit Ariels Aussagen über Giuliano bekommt die Story noch mehr Würze. Was wirklich dahintersteckt, bleibt unklar, doch in den sozialen Netzwerken wird heiß diskutiert. Während einige Follower auf eine echte Romanze zwischen Jannik und Bill hoffen, sehen andere nur ein cleveres Spiel für die Schlagzeilen.
Dass Jannik die ganze Aufregung offenbar mit Humor nimmt, begeistert viele seiner Fans. Kommentare wie "Selbstironie as its best! Ich liebe es" oder "Erstmal schön mit der absoluten Selbstironie ganz viele Mäuler gestopft" sammeln reichlich Likes. Doch auch kritische Stimmen sind laut geworden: Immer wieder wird Tom und Bill geraten, vorsichtig zu sein – schließlich dürfe sich Bill "nach Mark nicht wieder verletzen lassen“, wie in ihrem Podcast angedeutet wurde.
Ariel ist sich dagegen sicher, dass Jannik ein abgekartetes Spiel spielt – und ihr Ex Giuliano mit drinsteckt und das vermutlich nicht nur als "Freund". Giuliano reagierte schockiert: In seiner eigenen Story wies er die Vorwürfe entschieden zurück und bestritt vor allem den schwersten – dass er seine Tochter vernachlässige, um lieber zu feiern.