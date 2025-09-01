Jannik Kontalis & Giuliano: Falsches Liebesspiel mit Bill Kaulitz? Das weiß Ariel!

Doch im RTL-Interview schlug Jannik ernstere Töne an. Vor allem der Vorwurf, er sei nur auf Fame aus, nervte ihn gewaltig: "Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll", erklärte er frustriert. Er betonte, sein Leben nicht mehr verstecken zu wollen. Nach seiner Zeit bei "Make Love, Fake Love" habe er fast sieben Monate untertauchen müssen – ein Erlebnis, das er nicht wiederholen wolle. "Scheiß drauf! Wen juckt’s? Wir sind Menschen, wir können machen, was wir wollen." Genau deshalb hätten er und Bill sich auch in Berlin nicht aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Besonders wütend machte ihn allerdings, dass im Netz sogar gefälschte Kussfotos kursierten. Diese seien "respektlos", da man keinerlei Beweise für mehr gesehen habe: "Man hat uns ja nur feiern gesehen", stellte er klar. Auch Bill selbst blieb gelassen und erklärte bei RTL, dass er und Jannik sich einfach kennenlernen würden – und verteidigte ihn zugleich gegen Kritiker: "Die kennen den Jannik doch auch gar nicht. Die sollen die Leute doch mal leben lassen."