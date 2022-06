Jasmin Herren: Jaa, sie ist endlich wieder glücklich! Und ER ist der Grund dafür

Jasmin Herren kann endlich wieder lachen. Nach dem Tod von Willi Herren steckte sie lange in einem tiefen Loch. Mittlerweile hat sie sich ins Leben zurückgekämpft und will auch wieder auf der Bühne stehen. "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich darüber freue. Der liebe Gott gibt mir gerade mein altes Leben zurück", schwärmt sie im Gespräch mit "RTL".