Jasmin Herren: Nach dem Liebesouting - Sie trennt sich von ihrem "Willi"-Tattoo

"Heute trenne ich mich von meiner Vergangenheit, behalte sie aber im Herzen", erzählt Jasmin in ihrer Instagram-Story. "Ich werde heute dieses Tattoo überstechen lassen. Ich habe lange, lange überlegt und jetzt mache ich es einfach. Ich schließe mit meiner Vergangenheit komplett ab. Was man im Herzen hat, hat man im Herzen. Aber es ist natürlich auch nicht so einfach, da jeden Tag draufzugucken. Das ist bestimmt auch nicht schön für meinen neuen Partner, der das aber nicht von mir verlangt hat. Das ist eine freie Entscheidung von mir."