Jasmin Herren: Neuer Mann - 2 Jahre nach Willis Tod!

"Ich date seit einem Monat wieder einen Mann", verrät Jasmin jetzt dem Blatt. Ihr Neuer arbeitet genau wie sie in der Musikbranche. "Ich habe sogar eine Kleinigkeit zum 1. Mai bekommen. Auf unseren Dates gehen wir schön essen", schwärmt die Sängerin. Wer der mysteriöse Mann ist, der sie so zum Strahlen bringt? Das behält Jasmin lieber für sich. "Er muss mein Leben in der Öffentlichkeit akzeptieren, denn meine neue Musik geht aktuell vor. Aktuell möchte ich noch nicht, dass er mit mir in die Öffentlichkeit tritt, weil wir noch nicht in einer festen Beziehung sind." Mal sehen, ob und wann sie ihre Meinung ändert...

Auch interessant

Hat es etwa zwischen Paul Janke und Eva Benetatou gefunkt? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: