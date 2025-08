Eigentlich hätten die Promis in der "Villa der Versuchung" (seit dem 7. Juli immer montags um 20:15 Uhr bei SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn) viel Spaß miteinander haben können. Doch anstatt Rücksicht aufeinander zu nehmen und an einem Strang zu ziehen, wird gelästert, gemeckert und gestritten. Auch Jasmin Herren (46) ist in den "Genuss" dieser Erfahrung gekommen. Sie musste während der TV-Ausstrahlung entsetzt feststellen, dass nicht nur Brenda Brinkmann, sondern auch Kevin Schäfer (35) heftig über sie hergezogen sind. Eine herbe Enttäuschung!