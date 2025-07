Jasmin Herren: Villa der Verleumdung? Sie wird zur Läster-Zielscheibe

Besonders hart trifft es in Folge 4 Jasmin Herren. Obwohl sie bislang mit niemand in einen offenen Schlagabtausch ging und in Folge 1 viele Sympathien für ihr herzzerreißendes Schulden-Geständnis einheimste, wird sie in der neusten Episode von gleich mehreren Kandidat:innen regelrecht zerlegt. Kevin Schäfer (35) urteilt: "Das sind ja alles so verkrachte und gescheiterte Existenzen." Jasmin Herren? Für ihn schlicht und einfach "langweilig". Auch für Brenda steht fest: "Alles, was sie besitzt, war auf Willi. Jasmin ist ein Nobody."