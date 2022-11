Jasmin Herren: Neu verliebt? Was geht mit diesem Sänger?

Auf Instagram gewährt Jasmin Herren ihrer Community immer wieder private Einblicke in ihr Leben. So ließ sie auch ihre Fans an ihrer Trauer um ihren geliebten, verstorbenen Willi teilhaben. Nun postete die 43-Jährige jedoch einen kurzen Clip in ihrer Instagram-Story, der vermuten lässt, dass sie sich mit einem Mann nun wieder sehr gut versteht. Etwa so gut, dass er der neue Mann an ihrer Seite sein könnte?

Bei dem Post handelt es sich um einen Repost der Story des Sängers Ilber, der dort verlauten lässt, dass er, wenn er in Köln sei, eine Sache definitiv geplant hat - Jasmin Herren zu besuchen! Der Musiker richtet sich mit einem Zwinkern dann auch noch direkt an die Witwe von Willi Herren und teasert an: "Liebe Jasmin, bis bald".

So so, was geht da zwischen dem Sänger und der Reality-TV-Beauty? Jasmin kommentiert den Post nur mit den Worten: "Da freu ich mich aber! Ruf durch...". Was bei dem Treffen der beiden passiert, wissen wohl nur die Zwei selbst.

