Jasmin Herren - Schock-Beichte: "Meine leibliche Mutter hat mich im Krankenhaus liegen lassen, weil sie lieber nach Ibiza wollte".

Doch die wohl größte Enthüllung folgt kurz darauf: Jasmin gesteht, dass sie mit 21 Jahren selbst Mutter wurde – und ihre Tochter ebenfalls in eine Pflegefamilie gab. "Es geht eben nicht um mein Wohlbefinden, sondern um das meines Kindes", erklärt sie ehrlich. Sie konnte ihrer Tochter nicht das bieten, was sie brauchte, fühlte sich nicht bereit und hatte das Gefühl, ihr sonst nicht gerecht werden zu können – und das erschien Jasmin unfair dem Kind gegenüber. Aufgewachsen ist ihr Kind laut Jasmin in einer liebevollen Pflegefamilie.