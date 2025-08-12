Jasmin Herren - Schock-Beichte: "Meine leibliche Mutter hat mich im Krankenhaus liegen lassen, weil sie lieber nach Ibiza wollte".
Schock-Beichte in der "Villa der Versuchung": Jasmin Herren verrät ihre bewegende Adoptions-Geschichte – und die ihres eigenen Kindes!
Jasmin Herren spricht offen über ihre Adoptions-Vergangenheit – eine Enthüllung, die in der Villa der Stars für Aufsehen sorgt.
© IMAGO / Gartner
In der "Villa der Versuchung" geht es heiß her. Es wird gezockt, intrigiert und gelogen, was das Zeug hält – vor allem, wenn es um das Preisgeld oder die gestohlenen Leckereien aus der "Kostbar" geht. Doch in stillen Momenten zeigen sich die Stars von einer ganz anderen Seite. Besonders Jasmin Herren (46) überrascht in Folge 7 mit einem Geständnis, das so wohl niemand erwartet hätte: Sie spricht offen über ihre dramatische Vergangenheit – und enthüllt, dass sie einst ihr eigenes Kind weggab!
"Meine leibliche Mutter hat mich im Krankenhaus liegen lassen"
In einer ruhigen Ecke der Villa vertraut sich Jasmin den Reality-Stars Kevin Schäfer und Sarah Kulka an. Ihre Stimme ist gedämpft, als sie erzählt: "Ich bin adoptiert worden. Meine leibliche Mutter hat mich im Krankenhaus liegen lassen, weil sie lieber nach Ibiza wollte, um dort zu feiern." Damals war ihre Mutter erst 16 Jahre alt. Ihren leiblichen Vater hat Jasmin nie kennengelernt.
Aufgenommen wurde sie von einer ganz besonderen Person: ihrer Großmutter. "Meine Oma ist für mich meine Mama", sagt Jasmin dankbar. Von Groll keine Spur – im Gegenteil. Sie betont, dass sie trotz der Umstände eine gute Kindheit hatte und ihr an nichts fehlte.
Die eigene Tochter in eine Pflegefamilie gegeben
Doch die wohl größte Enthüllung folgt kurz darauf: Jasmin gesteht, dass sie mit 21 Jahren selbst Mutter wurde – und ihre Tochter ebenfalls in eine Pflegefamilie gab. "Es geht eben nicht um mein Wohlbefinden, sondern um das meines Kindes", erklärt sie ehrlich. Sie konnte ihrer Tochter nicht das bieten, was sie brauchte, fühlte sich nicht bereit und hatte das Gefühl, ihr sonst nicht gerecht werden zu können – und das erschien Jasmin unfair dem Kind gegenüber. Aufgewachsen ist ihr Kind laut Jasmin in einer liebevollen Pflegefamilie.
"Ich wollte es besser machen, habe es aber nicht hinbekommen", gesteht sie. Vor einem Jahr brach ihr leibliches Kind schließlich auf eigenen Wunsch hin den Kontakt zu Jasmin endgültig ab. Der Grund, warum viele davon nichts wussten: Jasmins Kind wollte nicht in der Öffentlichkeit stehen – etwas, das Jasmin selbstverständlich respektierte.
Hinter Jasmins harten Schale steckt Herz
Mit dieser Beichte zeigt Jasmin eine Seite, die nur wenige kannten. "Ich bin gar nicht so stark, wie viele Leute denken. Ich habe einfach sehr viel erlebt und weiß dadurch besser mit Dingen umzugehen. Aber in Wirklichkeit sieht es hier drin ganz anders aus", gesteht sie.
Ein Moment, der selbst Konkurrenten innehalten lässt – und den Zuschauern zeigt, dass hinter Jasmin eine Frau mit einer bewegenden Lebensgeschichte steckt.