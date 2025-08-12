"Villa der Versuchung", Folge 8: Vorschau aufs Finale – inklusive unvorhergesehener Wendung!
Nur noch sechs Stars kämpfen um den "Villa der Versuchung"-Sieg – und in der Vorschau zu Folge 8 knallt es gewaltig. Wer ist im Finale und wer hat die besten Gewinn-Chancen? Wir wissen mehr!
Sara Kulka, Manni Ludolf, Raúl Richter, "Seven", Jasmin Herren und Patricia Blanco schaffen es ins "Villa der Versuchung"-Finale.
© IMAGO / Future Image und Joyn
Am 18. August 2025 fällt bei Joyn+ der Startschuss fürs große Finale von "Villa der Versuchung". Sat.1-Zuschauer müssen sich hingegen noch bis zum 25. August gedulden, um Folge 8 im Free-TV zu sehen. Doch schon jetzt steht fest: Nur sechs Promis haben es ins Finale geschafft – und die Vorschau verspricht jede Menge Zoff, Tränen und Intrigen.
Wer ist im Finale von "Villa der Versuchung"?
Das Rennen um den Sieg geht in die letzte Runde – mit diesen Finalisten:
Jasmin Herren
Manni Ludolf
Steven Graf Bernadotte von Wisborg alias "Seven"
Doch bevor es ans Eingemachte geht, fließt erstmal der Champagner. "Ich bin noch da", jubelt Sara Kulka, für die ein Sieg alles bedeuten würde. Auch Raúl Richter hofft: "Natürlich würde ich super gerne das Ganze hier auch gewinnen." Patricia Blanco gibt sich kämpferisch: "So schnell werdet ihr mich nicht los" – und turtelt weiter mit Kumpel "Seven". Der wiederum will "den Topf mit nach Hause nehmen", während Jasmin Herren ganz offen sagt: "Eigentlich hab ich das Ganze gemacht, um auch mein Leben zu finanzieren."
Manni Ludolf bleibt gewohnt gelassen: "Vielleicht hab ich Glück, bleib ich und wenn ich gehen muss, geh ich."
Zoff, Eifersucht und zerbrochene Allianzen
Harmonie? Fehlanzeige! In der Vorschau zu Folge 8 brodelt es gewaltig. Patricia konfrontiert Sara: "Weißt du, was mir nicht gefällt? Seven und du!" Grund ist eine Szene, in der Sara den Grafen wild auf den Hals küsst. Während Blanco niedergeschlagen im Sand sitzt, sucht sie später betrunken das Gespräch mit "Seven": "Wieso nimmst du mich jetzt nicht in den Arm?" – der reagiert genervt und wirft ihr vor: "Die zeigt auf einmal ein ganz anderes Gesicht."
Es eskaliert: "Quatsch mich bitte nicht voll", sagt er, während Patricia ihm nachläuft. Kurz darauf will er nicht mehr mit ihr in einem Team sein. Patricia findet das "wirklich ekelhaft", bricht in Tränen aus und wird von Sara getröstet.
Auch Raúl gerät ins Visier: "Asozial", schimpft Blanco – wieso, bleibt unklar. Er selbst klagt im Interview: "Hier wird ein ganz falsches Spiel auf einmal gespielt." Manni bestätigt: "Hier wird viel falsch gespielt." Droht der Bruch innerhalb einer Allianz?
Wer holt sich den Sieg?
Wer am Ende den Sieg einfährt – und wie hoch die restliche Gewinnsumme nach allen Versuchungen und Verlusten noch ist – erfahren wir am 18. August auf Joyn+ und am 25. August auf Sat.1.
Eines ist sicher: Das Finale von "Villa der Versuchung" verspricht Drama, Herzschmerz und jede Menge Überraschungen – und dürfte bei den Fans für Gesprächsstoff sorgen.
"Villa der Versuchung"-Vorschau, Folge 8 auf Joyn+