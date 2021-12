Jasmin Herren: Polizeieinsatz! Sie hat Angst um ihr Leben

Nun kommt alles noch viel schlimmer: Jasmin Herren wird von einem Unbekannten bedroht! Nun musste die Witwe sogar die Polizei einschalten. In ihrem Briefkasten hinterließen Unbekannte ihr eine Drohnachricht. "Das ist erst der Anfang. Ich bin nur noch am Zittern und fertig mit den Nerven", sagt Jasmin Herren in einem Interview mit RTL.