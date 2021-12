Helene Fischer: Jaa, ihr schönstes Geschenk ist da!

"Am 3. Advent haben wir ein besonderes Vorweihnachtsgeschenk für euch! Um 17 Uhr startet Helenes 'YouTube Premiere' mit dem Musikfilm 'Im Rausch der Sinne' und ab 18:05 Uhr kommen Premium Abonnent:innen in den Genuss der 'YouTube Premium Afterparty' mit den schönsten Momenten der 'RAUSCH' - Reise", heißt es nun auf dem "Instagram"-Account der Schlagerqueen! Das so eine Nachricht von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! Unter dem Beitrag kommentieren sie: "Ich freue mich schon!" sowie "Vorfreude". Ehrliche Worte, die zeigen: Helene hat ihrer Fan-Gemeinde in der Vorweihnachtszeit definitiv das schönste Geschenk beschert!