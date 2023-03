Jasmin Tawil: Erste Worte aus der Psychiatrie!

In einem Interview mit "RTL" sprach die 40-Jährige nun darüber, was vorgefallen ist und wie es zu der Festnahme kam: Als sie nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten in einem Hotel unterkam, soll sie die Polizei dort festgenommen haben: "Die haben mich in einen Rollstuhl gepackt, in die Klinik gebracht und mich dort mit weißen Binden an ein Brett gefesselt.", berichtet sie.

Mittlerweile befindet sich Jasmin aber in einer psychiatrischen Klinik: "Man hat mich gegen meinen Willen auf einer psychiatrischen Frauenstation eingesperrt. Ich bin hier mit 40 Frauen in einem Saal. Ich komme hier nicht raus, ich bin eingesperrt", erklärte sie. Unter Tränen bittet sie um Hilfe von der deutschen Botschaft.

Auch um ihren Sohn Ocean macht sich die Ex von Adel Tawil große Sorgen: "Ich habe so eine Angst, ich weiß überhaupt nicht, wie es ihm geht. Ich habe kein einziges Foto von ihm gesehen, ich habe nicht einmal seine Stimme gehört. Ich durfte bis jetzt nicht mit ihm reden", sagt sie

Trotzdem hat Jasmin bereits Hoffnungen, in den nächsten Tagen entlassen zu werden: "Die Psychologin hat mir eine großartige Diagnose verpasst und meinte, sie müsste mir keinerlei Medikamente geben", erzählt sie.

