Jasmin Wagner: Ihr bester Trick gegen den Weihnachtsstress!

"Atmen ist so ein wichtiges Tool. An Tagen, die nicht so gut funktionieren und ich das Gefühl habe, nicht hinterherzukommen, kurz vor der Verzweiflung stehe... das kenne ich auch", gesteht Jasmin im Interview mit InTouch Online. "In solchen Momenten, wenn meine Tränen hochkommen, manchmal fließen sie, manchmal kann ich sie zurückhalten... Dann gibt es so eine simple Sache: dreimal tief ein- und ausatmen, und zwar tief einatmen und dann aber doppelt so lang ausatmen. Das beruhigt das Nervensystem ein wenig."

Ein Trick, auf den sie immer wieder gerne zurückgreift! Trotzdem habe man als Mensch das Recht darauf, sich auch mal zu beklagen. "Und wenn es gar nicht anders geht, rufe ich halt meine Freundin an und die baut mich auf. Es gibt auch das SOS-Emoji. In unserem hektischen Alltag nehmen wir uns die Zeit dafür, besonders in diesem Freundeskreis, den ich beschreibe", so Jasmin. "Wenn das SOS-Emoji auftaucht, halten wir inne, gehen raus und rufen an, weil manchmal braucht man einfach jemanden zum Reden. Manchmal musst du dich auch einfach grundlos beklagen. Einen Kreis zu haben, dem man so vertrauen kann, dass man auch die Hosen runterlassen kann, halte ich für äußerst wichtig."