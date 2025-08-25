Rührende Worte

Pietro Lombardi: Emotionaler Auftritt in Sachsen! Jetzt kommt alles raus

Bei einem Auftritt in Sachsen richtet Pietro Lombardi das Wort an seine Söhne und wird dabei ganz emotional ...

Pietro Lombardi trägt eine Sonnenbrille und eine Kappe. Er singt mit ernster Miene in sein Mikrofon. - Foto: IMAGO / Daniel Scharinger

Pietro Lombardi arbeitet weiter, doch der Schmerz sitzt tief.

© IMAGO / Daniel Scharinger

VonSara Shirazi
Senior Editor
Uhr

Man kann sich nur vorstellen, wie schlecht es Pietro Lombardi (33) nach der Trennung von seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) gehen muss. Vor rund einer Woche hat sie das Liebes-Aus in ihrer Instagram-Story öffentlich gemacht. Trotzdem weiß der Sänger, dass die Show natürlich weitergehen muss. Deshalb stand er am Samstag im Na­turtheater von Bad Elster auf der Bühne und ging tapfer seinem Job nach ...

Pietro schwankt zwischen Tapferkeit und Trauer

Obwohl Pietro nicht direkt über Laura Maria spricht, zeigt er sich von seiner emotionalen Seite. "Dieses Lied ist für Alessio, für alle meine drei Jungs", ruft er, als er das Lied "Kämpferherz" anstimmt. "Papa ist immer für euch da!" Ein Moment, der ihn und seine Fans sehr berührt ...

80 Minuten lang gibt der einstige "DSDS"-Sieger alles, reißt zwischendurch sogar Witze. Als die Veranstalterin ihn mit einem Strauß Blumen überrascht, will er wissen, ob es sich hier um ein "Blind Date" handelt. Sie wünscht ihm jedoch nur "Alles Gute für die Zukunft". Eine Geste, die ihm in dem Moment wahrscheinlich mehr bedeutet hat, als er durchblicken lassen wollte ...

StarsDeutsche StarsPietro Lombardi
