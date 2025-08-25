Er ist schockiert

Raúl Richter: Bitterböse Abrechnung mit der "Villa der Versuchung"!

Raúl Richter ist von dem Verhalten seiner TV-Mitstreiter schockiert. In der "Villa der Versuchung" hat er viele Dinge gesehen, die ihn auch heute noch beschäftigen ...

Raúl Richter lächelt verschmitzt in die Kamera. Er trägt ein hellblaues Hemd. - Foto: Joyn / Michael de Boer

Raúl Richter hat sein persönliches Limit erreicht.

© Joyn / Michael de Boer

VonSara Shirazi
Senior Editor
Uhr

Wer hätte gedacht, dass es in so einer harmlosen Show wie "Villa der Versuchung" (seit dem 7. Juli immer montags um 20:15 Uhr bei SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn) so heftig krachen kann? Anstatt an einem Strang zu ziehen, machen die Kandidaten einander das Leben schwer. Einer, der davon so richtig die Nase voll hat, ist Raúl Richter (38). Im Netz teilt er heftig gegen seine TV-Kollegen aus ...

"Villa der Versuchung": Raúl ist fassungslos

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ob ihm das soziale Verhalten seiner Mitstreiter keine Angst macht. Der ehemalige GZSZ-Star findet deutliche Worte. "Ja, macht mir auch Angst. Ich habe immer die Hoffnung, dass nicht alles ganz so krass ist, wie es in so einer Show. Dass da auch viel Drama reingelegt und provoziert wird. Was die Leute dann im echten Leben hoffentlich nicht machen", klagt Raúl.

"Ein paar Charaktere können sich noch so sehr rausreden, aber da wurden Charakterzüge gezeigt und [da sind] Wörter gefallen, die ich nicht mal aussprechen würde, wenn ich auf Unterhaltung machen würde. Da glaube ich, dass der ein oder andere schon auch im Privaten schwer was aufzuarbeiten hat."

Auch andere Stars äußerten Kritik

Mit seiner Einschätzung steht der 38-Jährige nicht alleine da. Auch andere Stars wie Jasmin Herren (38) und Kevin Schäfer (35) haben im Netz schon heftig gegen ihre Co-Stars gefeuert. Man könnte fast meinen, dass die Show die fragwürdigsten Charakterzüge der Stars zum Vorschein bringt. Oder ist alles vielleicht doch nur ein schlauer Schachzug, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen?

StarsDeutsche StarsRaúl RichterVilla der Versuchung
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group