Jasmin Wagner: Skurriles Schwangerschafts-Update!

Die klassischen Schwangerschafts-Gelüste nach Ungesundem kommen bei ihr gar nicht erst auf, wie Jasmin Wagner weiter gesteht: "Süßigkeiten und Kaffee sind für mich völlig uninteressant geworden in der Schwangerschaft. [...] Im Endeffekt sorgt mein Baby dafür, dass ich mich sogar noch besser ernähre". Mit dieser gesunden Ernährung tankt die 42-Jährigen Kraft für die Bühne, denn auch jetzt kurz vor der Geburt geht sie noch immer ihrer Leidenschaft des Singens nach - für ihr Mini-Me wohl kein Problem: "Babys im Bauch schlafen oft, wenn die Mutter aktiv ist, so fühlt sich das auch für mich an. Das Baby scheint eher unsere Choreografien nachzutanzen, wenn ich am Abend im Bett liege". Da scheint Blümchen ja den perfekten Weg für sich und ihr Baby gefunden zu haben.

