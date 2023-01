Jasmin "Blümchen" Wagner: Jetzt packt sie über den Sex mit Lucas Cordalis aus

Aktuell kämpft Lucas Cordalis im Dschungelcamp um die begehrte Dschungelkrone. Der Sohn von dem ersten Gewinner Costa Cordalis möchte in die Fußstapfen seines Vaters treten. Doch aktuell sieht es eher schlecht für den Ehemann von Daniela Katzenberger aus: Er verliert immer mehr an Beliebtheit. Aber ist Lucas wirklich so, wie er sich im Camp zeigt? Das weiß Jasmin "Blümchen" Wagner, die einst mit dem 55-Jährigen zusammen war.

