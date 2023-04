Jeanette Biedermann schwärmt: "Ich zähle die Tage und kann es kaum erwarten."

Die Fans können es kaum erwarten endlich wieder was auf die Ohren zu bekommen. "Freue mich riesig auf den Song" oder "Jetzt gibt es einen Grund mehr sich auf Freitag zu freuen", kommentieren die Follower fleißig.

Und das ist auch kein Wunder, denn auch die Bilder von Jeanette Biedermann machen große Lust auf das Musikvideo. Dafür ist sie nämlich nach Portugal gereist. "Wir hatten dort einen so schönen Videodreh und haben so schöne Fotos gemacht. Ich kann es kaum erwarten, bis ihr das Video sehen könnt", schwärmt die 43-Jährige. Das Ergebnis dürfen die Fans bald endlich sehen. Einen kleinen Vorgeschmack auf den Text gibt aber jetzt schon: "Wir bleiben so lang, so lang, so lang bis aus Fernweh, Heimweh wird..."

Auch interessant:

GZSZ-Stars: Jeanette Biedermann und Co. heute! Im VIDEO erfahrt ihr, was die Schauspieler heute machen: