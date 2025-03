Jeanette Biedermann: Tanzt sie sich jetzt ins große Glück?

2001 lernte Jeanette ihren Noch-Ehemann Jörg kennen, als er als Gitarrist in ihre Band einstieg. 2005 verliebten sie sich, wurden ein Paar, heirateten 2012. Doch ihre enge berufliche Zusammenarbeit – er als Produzent, Gitarrist und musikalischer Leiter – tat der Ehe offenbar nicht gut. Das ließ die Sängerin schon 2023 durchblicken: "Wenn man zusammenarbeitet, ist das schon nicht so einfach, zu schauen, dass man nicht nur noch Arbeitszeit miteinander verbringt." Und weiter: "Andere Menschen haben es auch mal geschafft, übers Wochenende irgendwie an die Ostsee zu fahren und sich mal eine Auszeit zu nehmen, aber wir haben eigentlich nur gearbeitet."

Die Ehe geriet in eine Krise – bis zur endgültigen Trennung. Auf das Ehe-Aus angesprochen, erklärt die ehemalige "GZSZ"-Schauspielerin: "Mir geht’s gut. Es ist ja auch alles schon eine Weile her. Ich freue mich jetzt auf 'Let’s Dance' und darauf, viele neue Menschen kennenzulernen und auf eine wahnsinnig tolle Zeit." Schon viele einsame – oder auch vergebene –Herzen fanden bei "Let’s Dance" ja ihr großes Glück: Wie Massimo Sinató (44) und Rebecca Mir (33) oder Luca Hänni (30) und Christina Luft (35). Frei für eine neue Liebe wäre Jeanette nun auf jeden Fall.