Jenefer Riili: Die Lage eskaliert! Jetzt feuert ihr Ex zurück

Heftige Kritik an Jenefer

"Dass der Zeitpunkt gekommen ist, an dem auf diese Art und Weise vorgegangen wird, hätte ich mir nicht in meinen schlimmsten Träumen erträumt. Das, was nun passiert ist, ist an Ungerechtigkeit und Respektlosigkeit nicht mehr zu überbieten", feuert Matthias in seiner Instagram-Story. "Welche Lüge decke ich auf? Äußere ich mich überhaupt? Poste ich Screenshots, um gewisse Dinge klarzustellen? Nein. Ich habe mich dazu entschlossen, euch und vor allem dem Gesetz das Feld zu überlassen."

Für die schweren Vorwürfe seiner Ex hat er kein Verständnis. "Eine Sache lasse ich ein für alle Mal nicht auf mir sitzen: Ich war, bin und werde Milan nie ein schlechter Vater sein. Denkt ihr echt, ich fahre meinen Sohn betrunken und ohne Kindersitz am Wochenende durch die Gegend? Ich weiß, wer ich bin und was ich tue. Mir wird Unmenschlichkeit vorgehalten? Hm, aber auf den Hund der Familie 14 Tage aufzupassen, während sie im Urlaub sind, das geht. Was für ein Arschloch und Unmensch ich doch bin...", poltert er. Auweia! Hier ist das letzte Wort bestimmt noch nicht gesprochen!