Jenefer Riili: Jetzt geht ihre Schwester auf Eva Benetatou los

Heftige Attacke gegen Eva

"Schämst du dich nicht, jemanden so leiden zu lassen wegen deiner eigenen Probleme? Deine Community auf jemanden zu hetzen, dass selbst die private Adresse einer Familie veröffentlicht wird? Morddrohungen geschickt werden? Natürlich ist die Situation nicht einfach für dich und du hast das Recht, dich zu äußern. Aber wieso stellst du dich als einziges Opfer in der ganzen Situation dar?", feuert Jenefers Schwester in ihrer Instagram-Story und kritisiert, dass Eva sich einst gegen Mobbing eingesetzt hat, jetzt aber selbst die Verursacherin ist.

"Jenni hat eine Familie. Eine Familie, die nicht in der Öffentlichkeit steht. Und es jetzt gezwungenermaßen deinetwegen tut. Eine Familie, die Angst haben muss, weil die Adresse überall öffentlich zugänglich gemacht wurde wegen deinem Hass. Was ist dein Ziel? Dass Jenefer sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht und die Gerüchte, die du über sie verbreitet hast, auf sich sitzen lässt?", so Alessandra. Nach ihrem "Kampf der Realitystars"-Aus habe Jenefer Chris sogar noch gesagt, dass er auf Eva aufpassen solle. "Sagt das jemand, der es auf deinen Mann abgesehen hat?", will sie wissen...