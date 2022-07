Jenefer Riili: Heftige Vorwürfe! Das lässt sie sich nicht mehr gefallen

Fiese Kritik an Jenefer

In ihrer Instagram-Story teilt Jenefer nun eine Nachricht, die sie von einem wütenden Fan erhalten hat. "Ich folge dir echt gerne, doch mittlerweile muss ich sagen, bist du nur dabei, mit deinem Sohn Klicks und Likes zu sammeln, anstatt ihn einfach Kind sein zu lassen und zu schützen", poltert der Follower. "Bitte habe Respekt vor den Rechten deines Kindes."

Der User erklärt außerdem, dass Bilder von Kindern auch in die falschen Hände geraten können. Zu viel für Jenefer! "Wo schütze ich mein Kind nicht? Wo sammle ich Likes oder Klicks mit ihm?", will sie wissen. "Alter, ich glaube, mein Schwein pfeift. Zu viel des Guten, ehrlich! Sorry, aber da gibt es ganz andere Kaliber und bei mir wird teilweise gefragt, wo mein Kind ist, weil man es nie sieht."

Auweia...

