Jenefer Riili: Neues Tattoo! Diese Botschaft ist eindeutig

"Ich habe mich nochmal tätowieren lassen", verkündet Jenni stolz in ihrer Instagram-Story. "Danke für eines der bedeutendsten Tattoos für mich." Auf ihrem Arm hat sie sich "Unstoppable", also "unaufhaltsam" verewigen lassen. Eine eindeutige Botschaft an alle, die bisher versucht haben, ihr das Leben schwer zu machen. Und sicherlich auch eine schöne Erinnerung an sich selbst...