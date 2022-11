Jennifer Aniston: Große Trauer! Sie muss Abschied nehmen

Darunter findet die US-Schauspielerin liebevolle Worte an ihren Vater: "Süßer Papa... John Anthony Aniston. Du warst einer der wundervollsten Menschen, die ich je kannte. Ich bin so dankbar, dass du in Frieden in den Himmel geflogen bist – und ohne Schmerzen. Und auch noch am 11. 11.! Du hattest immer ein perfektes Timing. Diese Nummer wird für immer eine noch besondere Bedeutung für mich haben. Ich werde dich bis ans Ende der Zeit lieben. Vergiss nicht uns zu besuchen".

Genau wie seine Tochter war auch John Anthony Aniston als Schauspieler tätig und vor allem für seine Rolle des Victor Kiriakis in der US-Serie "Days Of Our Lives" bekannt, die er Jahrzehnte lang verkörperte. Noch Anfang diesen Jahres wurde er sogar mit dem "Daytime Emmy" für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Von welchen Promienten wir uns in diesem Jahr noch verabscheiden mussten, erfährst du im Video: