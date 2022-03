Jennifer Aniston: Ex-Kollege packt aus! Verliert sie jetzt alles?

Im Herbst will der 52-Jährige seine Memoiren herausbringen, und die könnten für seine einstigen Co-Stars ziemlich heikel werden: "Er möchte von seinen Erfahrungen erzählen – ob gut oder schlecht", verriet ein Insider jetzt in "Us Weekly". Für Matthew seien die Dreharbeiten nicht immer ein "Bett aus Rosen" gewesen. Er wolle die "schwierigen Zeiten nicht schönreden", denn Matthew hätte sich oft als Außenseiter gefühlt. Oha, das klingt nicht gerade nach purer Harmonie … Besonders Jennifer Aniston (53) soll zittern, denn Matthew könnte auch einige unschöne Details über ihr Ehe-Aus mit Brad Pitt zu berichten haben, das sich während der Arbeit an den letzten "Friends"-Folgen abspielte. Und: Auch ihre enge Freundschaft (oder sogar mehr?) zu ihrem Serienkollegen Matt LeBlanc (54) könnte ein Thema sein! Jennifer versucht jedenfalls schon zu beschwichtigen: "Ich habe das Ausmaß an Verzweiflung nicht realisiert", so die Schauspielerin kürzlich über ihren ehemaligen Co-Star Matthew. Doch der dürfte von seinem Vorhaben kaum abzubringen sein, immerhin soll er für sein Tell-all eine siebenstellige Summe kassieren! Dafür dürfte der Verlag einige brisante Aussagen erwarten …